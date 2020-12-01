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Диетолог советует обратить внимание на упаковку новогодних салатов

Общество, 17:34 29 декабря 2020

Любовь Бушмакина, ИА "Тюменская линия" | Фото: Любовь Бушмакина, ИА "Тюменская линия"

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Неправильно упакованные новогодние салаты или закуски могут привести к пищевому отравлению, сообщила радио Sputnik врач-диетолог, гастроэнтеролог Нурия Дианова.

"Если речь идет о доставке закусок и салатов, то они должны быть каждый в отдельной упаковке", - подчеркнула она.

Как пояснила диетолог, салаты должны быть доставлены не заправленными. У заправленных салатов срок хранения - 18-24 часа. Если в салате есть яйца и быстро портящиеся продукты, то заправка еще больше ускоряет процесс ухудшения качества салата и повышает риск пищевого отравления.

Кроме разделения самих блюд по разным контейнерам важно обратить внимание, чтобы соусы для заправки салатов тоже были упакованы должным образом. "В идеале заправка должна быть в герметичной упаковке, - подчеркнула Нурия Дианова. - Поскольку она тоже является питательной средой для микроорганизмов, несмотря на большое количество консервантов".

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# правильное питание

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