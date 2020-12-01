"Ёлка желаний": братья из села Заводопетровское отправятся в путешествие

| Фото: администрация Ялуторовского района | Фото: администрация Ялуторовского района

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Новогоднее путешествие по областному центру получат в подарок братья Костя и Кирилл из с. Заводопетровское от исполнительного секретаря ялуторовского отделения "Единой России" Григория Моторина. В костюме Деда Мороза он сам поедет в гости к ребятам и подарит путевку в Тюмень.

Таким образом члены ялуторовские единороссы присоединились ко Всероссийской акции "Ёлка желаний". Участниками благотворительного проекта стали дети из малообеспеченных семей района, сообщает администрация муниципального образования.

Секретарь местного отделения Андрей Гильгенберг исполнил желание Олега Антуфьева из с. Хохлово, подарив ему новогоднее путешествие на сказочное представление и в ледовый городок в Ялуторовске.

Председатель районной думы Сергей Григорьев подарил мобильный телефон Кириллу Кузнецову из с. Заводопетровское.