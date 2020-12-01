Руслан Кухарук исполнит новогодние желания Марии и Кирилла
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Желания, которые загадали ребята-участники Всероссийской акции "Елка желаний", исполнит глава города Руслан Кухарук, сообщает администрация города.
Глава снял с елки открытки от девятилетней Марии, которая мечтает о планшете, и 13-летнего Кирилла, попросившего ноутбук.
"Тюмень не первый год участвует в благотворительных акциях, и самая известная среди них – "Тюмень! Дарим добро". Сегодня администрация принимает активное участие в акции "Елка желаний". Ребята, которые написали пожелания Деду Морозу, смогут получить долгожданные подарки", – отметил глава города.
В благотворительной новогодней акции "Елка желаний" принимают участие дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, люди с ограниченными возможностями здоровья от трех до 17 лет и старше 60 лет, дети, проживающие в семьях с уровнем дохода ниже прожиточного минимума.