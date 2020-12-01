Тюменцам предлагают пополнить "Корзины радости" для нуждающихся детей

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

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"Корзины радости" установили в четырех торговых центрах Тюмени. В них в преддверие Нового года неравнодушные горожане могут оставить сладости и игрушки для ребят из многодетных и малообеспеченных семей.

Как рассказала корреспонденту "Тюменской линии" специалист координационного ресурсного центра поддержки добровольческого движения Тюменской области Надежда Кадеева, организаторами акции стали волонтеры #МыВместе и активисты Общероссийского народного фронта. Ее цель — подарить праздничное настроение детям, оказавшихся в сложной жизненной ситуации.

"Раньше в торговых центрах были установлены "Тележки добра", куда все желающие могли положить продукты первой необходимости для пожилых и одиноких граждан. В преддверие Нового года мы переименовали их в "Корзины радости" и предложили горожанам подарить радость нуждающимся детям", - рассказала она.

Ежедневно волонтеры в образе Деда Мороза и Снегурочки собирают подарки и доставляют детям. Первые семьи уже получили сладкие наборы и игрушки.

"Корзины радости" установлены в супермаркете "Ашан" (ул. Менделеева, 1), и в трех магазинах "Окей" по адресам: ул. Федюнинского, 67, ул. Профсоюзная, 1/1, ул. Широтная, 199.

Любовь Голышева