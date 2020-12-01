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Творческие коллективы Тюмени дадут новогодние концерты в скверах

Общество, 18:29 29 декабря 2020

Центр культуры и творчества "Тюмень" во ВКонтакте | Фото: Центр культуры и творчества "Тюмень" во ВКонтакте

Творческие коллективы Тюмени дадут концерты в скверах и на площадях 30 декабря, сообщают организаторы.

Артисты центра культуры и творчества "Тюмень", "ДК "Поиск", Центра русской культуры выступят перед горожанами 30 декабря с 12 до 13 часов в рамках проекта "Праздник в каждый дом".

Музыка и песни зазвучат на Цветном бульваре, площади 400-летия Тюмени, Сказочном бульваре, в Звездном городке, Гилевской роще, скверах Депутатов, Комсомольский, Льва Ровнина и Якова Неумоева, Масловском взвозе.

С 17 до 19 часов 30 декабря на остановках, площадях, в парках и скверах пройдут уличные перформансы.

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# концерты , музыка , Новый год , праздник

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