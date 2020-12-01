В Тюмени продолжаются рейды по предупреждению пожаров
В Тюмени продолжаются рейды по профилактике пожаров. Специалисты межведомственных групп проверили более двух тысяч адресов - домовладения многодетных семей, одиноких инвалидов, сообщает городская администрация
Подомовые обходы проходят на основании поручения губернатора Тюменской области. Перед новогодними праздниками эта работа усилена: специалисты и волонтеры ежедневно обходят семьи из "групп риска".
Проверки условий, в которых живут многодетные семьи, проводятся после случаев резонансных пожаров в регионе.
Сотрудники выясняют, есть ли в доме извещатели пожарной сигнализации, в каком состоянии находится система отопления, в обязательном порядке проводят профилактические беседы. Замечания фиксируются. Рейды пройдет до 15 января.