  • 29 декабря 202029.12.2020вторник
  • USD73,7175
    EUR90,1270
  • В Тюмени -27..-29 С 4 м/с ветер западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Тюмени продолжаются рейды по предупреждению пожаров

Общество, 15:21 29 декабря 2020

"Тюмень - наш дом" во ВКонтакте | Фото: "Тюмень - наш дом" во ВКонтакте

В Тюмени продолжаются рейды по профилактике пожаров. Специалисты межведомственных групп проверили более двух тысяч адресов - домовладения многодетных семей, одиноких инвалидов, сообщает городская администрация

Подомовые обходы проходят на основании поручения губернатора Тюменской области. Перед новогодними праздниками эта работа усилена: специалисты и волонтеры ежедневно обходят семьи из "групп риска".

Проверки условий, в которых живут многодетные семьи, проводятся после случаев резонансных пожаров в регионе.

Сотрудники выясняют, есть ли в доме извещатели пожарной сигнализации, в каком состоянии находится система отопления, в обязательном порядке проводят профилактические беседы. Замечания фиксируются. Рейды пройдет до 15 января.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# противопожарная безопасность , рейды

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
15:54 29.12.2020В тобольском микрорайоне открыли снежный городок
15:43 29.12.2020Тюменские фронтовики принимают поздравления с Новым годом
15:32 29.12.2020В Тюменской области более 174 тысячи звонков обработано в штабе #МыВместе
15:21 29.12.2020В Тюмени продолжаются рейды по предупреждению пожаров