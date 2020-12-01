Тобольские депутаты доставляют врачей к пациентам

| Фото: Тобольская городская дума | Фото: Тобольская городская дума

Врачей областной больницы №3 на дом к пациентам доставляют депутаты Тобольска, сообщает городская дума.

Народные избранники решили оказать дополнительную помощь медработникам, нагрузка на которых возросла из-за пандемии.

Главным участником акции стала врач-терапевт Жанна Александрова. На ее попечение находятся нетранспортабельные больные, нуждающиеся в осмотре на дому. В основном это онкобольные, а также пожилые пациенты старше 80 лет, ветераны Великой Отечественной войны и трудового фронта.

Первым доставил врача к пациентам в 7а и 10 микрорайонах Михаил Никитин. Затем к акции присоединился депутат Тюменской областной думы Владимир Майер. Он помог попасть доктору к онкобольным и горожанам, перенесшим инсульты, которые проживают на ул. Первомайской, в 7а, 4 и 9 микрорайонах. Инициативу поддержали депутаты Сергей Леушин, Максим Захаров и Иван Нефидов.

Весной депутаты Тобольской гордумы активно участвовали в работе консультационного пункта по приему телефонных заявок от граждан на доставку на дом продуктов питания, предметов первой необходимости, лекарственных препаратов и оказания психологической помощи.