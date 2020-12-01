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Введен в эксплуатацию водовод Тюмень – Каскара

Общество, 14:15 29 декабря 2020

Росводоканал Тюмень | Фото: Росводоканал Тюмень

Водовод, соединяющий сети Тюмени и пос. Каскара, запущен в эксплуатацию 29 декабря, сообщает Росводоканал Тюмень. За пять месяцев работы проложено более 24 км магистральных сетей, смонтирована насосная станция, в селе проведена реконструкция внутриквартальных сетей.

Новый водовод проходит через два крупных муниципальных образования Тюменского района. Доступ к качественной воде получили жители сел Каскара, Ембаево, Яр и деревни Тураева, в которых проживают 15 тыс. человек.

Все работы выполнены в рамках концессионного соглашения, которое год назад было заключено между правительством региона, администрацией Тюменского района и Водоканалом.

"Мы используем более высокую компетенцию частного партнера и получаем хороший результат: скорость возрастает, а затраты снижаются. Частный партнер получит новых потребителей, долгое время будет эксплуатировать сети, а поэтому заинтересован в качестве строительства, поскольку любые утечки и аварии ложатся убытками на его деятельность", - отметил заместитель губернатора Тюменской области Вячеслав Вахрин.

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# Росводоканал Тюмень

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