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Из Тюмени в Красноярск и Самару запустят новые авиарейсы

Общество, 14:52 29 декабря 2020

аэропорт Рощино | Фото: аэропорт Рощино

Авиакомпания Utair в январе 2021 года открывает новые рейсы из Тюмени – в Красноярск и Самару, из Ханты-Мансийска в Когалым и Советский и увеличивает частоту полетов из Ханты-Мансийска в Сургут, сообщает пресс-служба авиакомпании.

Как рассказал президент "Utair — пассажирские авиалинии" Павел Пермяков, в 2020 году ввели дополнительные маршруты из городов Югры. Из Ханты-Мансийска в Екатеринбург, Уфу, Омск, из Нижневартовска — в Самару и Уфу, из Сургута — в Пермь. По многим маршрутам было увеличено количество рейсов, а в Санкт-Петербург и Краснодар полеты стали круглогодичными.

В прошлом году поток пассажиров из городов Югры увеличился на 40%. В первом квартале 2020 года рост межрегионального пассажиропотока вырос до 60%.

"Мы видим растущий спрос жителей региона на прямые перелеты и продолжаем открывать новые рейсы без пересадок в Москве для удобства наших пассажиров", — отметил Павел Пермяков.

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# UTair

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