В Тобольске открыли кадровый центр "Работа России"

с личного аккаунта Максима Афанасьева в Instagram с личного аккаунта Максима Афанасьева в Instagram

Модернизированный кадровый центр "Работа России" открыли в Тобольске 29 декабря по адресу: 8 микрорайон, строение 32.

Как написал в Instagram глава города Максим Афанасьев, задача власти и специалистов этого центра – не просто найти человеку работу, а дать ему возможность профессионального роста.

"По сути кадровый центр - это трансформация центра занятости населения в структуру, позволяющую комплексно решать задачи трудоустройства, расширить перечень услуг и работать в тесном взаимодействии со всеми заинтересованными лицами. Общая задача - найти человеку работу, дать ему возможность развиваться профессионально. А работодателю предоставить шанс подобрать в штат именно тех людей, которые ему нужны", - сказал Афанасьев.

В церемонии открытия кадрового центра участвовали директор департамента труда и занятости Тюменской области Надежда Мазуркевич, глава Тобольского района Леонид Митрюшкин.

2020 год стал испытанием для всей службы занятости населения. Специалисты сферы освоили новые форматы взаимодействия, которые стали более гибкими и открытыми.

На базе кадрового центра будут реализованы жизненные ситуации — содействие гражданам в рамках социального контракта и организация самозанятости граждан с применением особого налогового режима. Работа центра строится с учетом национального проекта "Повышение производительности труда и поддержка занятости". Отметим, что Тюменская область – один из 16 пилотных регионов, где с 2019 года началась реализация данного нацпроекта. Первый кадровый центр на территории региона открыли в Ишиме в декабре 2019 г.

"Новый год ставит нам новые цели. И главнейшая из них, поставленная перед нами президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным — это борьба с бедностью. Будем вместе вырабатывать действенные, эффективные меры поддержки и выполнять поставленные перед нами задачи", - подчеркнул глава Тобольска.

Анжела Лебедева