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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В четырех районах Тюменской области с 18 по 28 января не будет телерадиовещания

Общество, 15:32 30 декабря 2020

https://tyumen.rtrs.ru/ | Фото: https://tyumen.rtrs.ru/

Временные перерывы в трансляции телерадиовещания планируются в четырех районах Тюменской области с 18 по 28 января.

В это время на объектах телерадиосети РТРС в Ишимском (Гагарино), Омутинском (Шабаново), Тюменском (Тюмень) и Тобольском (Тобольск) районах будут проводиться профилактические работы.

Информация о профилактических или других плановых работах, требующих отключения передающего оборудования, публикуется на сайте РТРС и обновляется еженедельно.

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