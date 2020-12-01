В четырех районах Тюменской области с 18 по 28 января не будет телерадиовещания

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Временные перерывы в трансляции телерадиовещания планируются в четырех районах Тюменской области с 18 по 28 января.

В это время на объектах телерадиосети РТРС в Ишимском (Гагарино), Омутинском (Шабаново), Тюменском (Тюмень) и Тобольском (Тобольск) районах будут проводиться профилактические работы.

Информация о профилактических или других плановых работах, требующих отключения передающего оборудования, публикуется на сайте РТРС и обновляется еженедельно.