Студенты ТюмГУ лучше всех в России в самоуправлении

| Фото: ТюмГУ | Фото: ТюмГУ

Объединенный совет обучающихся ТюмГУ стал победителем на Всероссийском конкурсе на лучшую организацию деятельности органов студенческого самоуправления.

Он признан лидером в номинации "Лучший объединенный совет обучающихся образовательной организации высшего образования" и разделил первое место с Советом студенческого самоуправления Северного Арктического федерального университета им. М. В. Ломоносова, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

"Студенчество ТюмГУ - это амбициозные молодые люди, и если им в университетские годы удается почувствовать вкус общественной вовлеченной работы, осмысленных инновационных и научных активностей, значит, самоуправление эффективно", - отметил врио ректора ТюмГУ Иван Романчук.

Конкурс собрал более 350 заявок из восьми федеральных округов и 48 субъектов России. Участники не просто рассказывали о системе студенческого самоуправления, но и представили реальные практики работы. Финальные испытания включали в несколько крупных заданий: студентам нужно было решить кейс "Социальный хакатон" и написать эссе "Студенческие объединения 2035".

По словам председателя Объединенного совета обучающихся Алексея Ларионова, конкурентным преимуществом ТюмГУ стала особая система студенческого со-управления.

"У нас, в отличие от других вузов, студенческое самоуправление - это не просто активизм, но совместная выработка и принятие решений, когда студенты становятся инициаторами, советниками и помощниками университета в улучшении вузовской жизни", - подчеркнул он.

По итогам конкурса три студенческих объединения, в том числе ТюмГУ, приглашены в экспертный совет Центральной программы РСМ "Студенческое самоуправление".

В 2021 году конкурс пройдет вновь, еще одним ключевым направлением работы программы станет проведение проекта "Твой выбор" по организации всеобщих выборов председателей студенческих советов.