Тюменские моржи украшают новогоднюю елку медалями

| Фото: предоставлено Татьяной Редькиной | Фото: предоставлено Татьяной Редькиной

Медали с разных соревнований сверкают на елке, установленной на тюменской базе "моржей" – у озера Чемпионов.

Украшать новогоднее дерево наградами стало для местных любителей зимнего плавания традицией. Впервые елку тюменские "моржи" украсили медалями в конце 2019 года.

На сегодняшний день на дереве висят уже более 30 наград. По словам председателя центра закаливания и плавания в холодной воде "АквАйСпорт-Тюмень" Татьяны Редькиной, всего будет около 50 медалей.

"Елка установлена возле проруби, в которую будут погружаться спортсмены в ночь на 1 января. Нырять будем в любой мороз", – рассказала Татьяна Редькина.

Кроме того, на территории озера Чемпионов строят крепость изо льда. На новогодних праздниках мастера начнут вырезать фигурки по мотивам сказки "Конек-горбунок". Работы планируют завершить до 11 января. Территорию базы "моржей" готовят к фестивалю холода "Проводы русской зимы", который развернется в конце февраля.

Инна Пахомова