23 особых тюменца получили значки ГТО

| Фото: Сообщество "ГТО в Тюмени" ВКонтакте | Фото: Сообщество "ГТО в Тюмени" ВКонтакте

23 тюменца с особенностями здоровья в преддверии Нового года получили значки и удостоверения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне". Об этом сообщили в департаменте по спорту и молодежной политике администрации Тюмени.

Мероприятие прошло в Центре развития творчества детей и юношества "Грант". Почетными гостями награждения стали посол ГТО в Тюменской области, двукратная чемпионка мира, пятикратная чемпионка России по бодибилдингу Наталья Проскурякова, руководитель регионального центра тестирования ГТО, центра спортивной подготовки и проведения спортивных мероприятий Оксана Заморова и начальник отдела физкультурно-оздоровительной работы городского департамента по спорту и молодежной политике Александр Шатохин.

В течение 2020 года тюменцы с ограниченными возможностями здоровья упорно занимались спортом, выполняли нормативы, проходили испытания. В этом им помогала целеустремленность, сила воли, поддержка семей и близких. "Они - настоящие герои нашего времени! Особенно почетно вручать им эти заслуженные знаки. Особая группа людей, которых можно приравнять к паралимпийским чемпионам, а знаки - к олимпийским наградам! Эти ребята стали первопроходцами в своей категории и своим примером показали, что достичь поставленной цели может каждый", - поделилась Наталья Проскурякова.

Ее слова подтвердил обладатель золотого знака Сергей Кальченко: "Я всю жизнь занимался спортом до травмы и сейчас продолжаю заниматься армреслингом. Когда поступило предложение сдать нормативы, сразу же приступил к подготовке, изучил дисциплины, начал работать над слабыми местами. Несмотря на трудности, на 95 процентов был уверен в своем успехе".

Отметим, что Тюменская область на протяжении нескольких лет занимает лидерские позиции в показателях всероссийского физкультурно-спортивного комплекса и является примером для других регионов России.

Дарья Казакова