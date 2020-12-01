Три новых школы открылись в Тюменской области перед Новым годом

Фото оперштаба Тюменской области | Фото: Фото оперштаба Тюменской области | Фото:

Три новых школы открылись в сельских районах Тюменской области 30 декабря.

В селе Горнослинкино Уватского района введена в эксплуатацию школа общей площадью более 3 тыс. кв. метров. В здании расположены семь учебных кабинетов, два начальных класса, дошкольное отделение, а также спортзал. Школа в Горнослинкино - вторая строящаяся в Уватском районе. Еще одна возводится в селе Уват.

Малокомплектная школа с дошкольным отделением открылась в Вагайском районе в селе Касьяново. В здании общей площадью более 600 кв. метров разместились учебные кабинеты, буфетная с обеденным залом на 20 посадочных мест, универсальный физкультурный зал, а также фельдшерско-акушерский пункт площадью 60,5 кв. метра. Эта школа построена в рамках региональной программы по замене ветхих деревянных школ в Тюменской области. Всего в регионе должны заменить 32 таких школы.

Как уже сообщалось, новый корпус Переваловской средней школы открылся в пос. Молодежный Тюменского района.

Напомним, открытие трех новых школ в сельских районах Тюменской области анонсировал в своем ежегодном послании глава региона Александр Моор.

Евгений Бабенко