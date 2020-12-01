Тюменское управление магистральных нефтепроводов отмечает 55-летний юбилей

| Фото: АО «Транснефть-Сибирь» | Фото: АО «Транснефть-Сибирь»

Коллектив Тюменского управления магистральных нефтепроводов (УМН) АО "Транснефть-Сибирь" отмечает 55-летие с момента образования филиала.

Управление было организовано в 1965 году для обслуживания первого в Западной Сибири магистрального нефтепровода Шаим – Тюмень.

В настоящее время Тюменское УМН обслуживает участки трех магистральных нефтепроводов (Усть-Балык – Курган – Уфа – Альметьевск, Нижневартовск – Курган – Куйбышев, Шаим – Тюмень) и магистральный нефтепродуктопровод Тюмень – Юргамыш. Общая протяженность трубопроводов в зоне ответственности управления - 1174 км, в том числе, 44 подводных перехода, 55 пересечений с автомобильными и железными дорогами.

В состав УМН входят 13 нефтеперекачивающих и одна нефтепродуктоперекачивающая станция. В этом году резервуарный парк УМН увеличился на три емкости для хранения нефти. Два стальных резервуара объемом по 5 тыс. куб. м возведены на НППС "Тюмень". На ЛПДС "Торгили" построен резервуар объемом 20 тыс. куб. метров.

В рамках реализации комплексной программы технического перевооружения и реконструкции АО "Транснефть – Сибирь" специалисты Тюменского УМН провели реконструкцию ряда производственных объектов. В том числе на НПС "Исетское-2" введена в эксплуатацию автоматизированная система управления технологическим процессом. Новая микропроцессорная система автоматизации станции – российского производства, характеризуется увеличенной скоростью обработки данных, обеспечивает высокий уровень контроля параметров основного и вспомогательного механо-технологического, энергетического оборудования НПС, состояния запорной арматуры.

На НПС "Торгили-3" заменен блок измерения качества нефти, предназначенный для проведения измерений параметров нефти, в том числе показателей температуры, плотности, вязкости, содержания влаги. По результатам измерений выдается информация для расчетов технологических режимов работы. Также специалисты заменили два электронасосных агрегата со вспомогательными системами на НПС "Торгили-1". Оборудование обладают повышенными показателями КПД, увеличенным межремонтным интервалом и сроком службы.

В настоящее время коллектив управления насчитывает более 900 сотрудников. Большинство производственных объектов УМН расположены в сельской местности. Работники нефтеперекачивающих станций оказывают помощь в ремонте и благоустройстве социальных объектов близлежащих населенных пунктов. В этом году были отремонтированы памятники воинам Великой Отечественной войны, оказана благотворительная помощь на ремонт и оснащение демонстрационным и лабораторным оборудованием учебных классов средних общеобразовательных школ в с. Гилево (Тюменская область), с. Чаши (Курганская область). При поддержке управления ведется восстановление храма в с. Битюки (Тюменская область).

Коллектив Тюменского УМН – это рабочие и инженеры высокой квалификации, которые постоянно повышают свой профессиональный уровень благодаря регулярному обучению и переподготовке. Персонал успешно справляется с поставленными производственными задачами, повышая надежность системы трубопроводного транспорта и обеспечивая промышленную и экологическую безопасность.