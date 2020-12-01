У 160 человек выявили COVID-19 в Тюменской области

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

У 160 человек подтвердилась коронавирусная инфекция в Тюменской области за сутки. Всего в России выявлено 27 тыс 747 новых случаев коронавируса в 85 регионах, сообщает федеральный оперативный штаб.

15% заболевших не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 593 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровело 28 тыс. 922 человека

Всего на сегодняшний день в России выявлено 3 млн 159 тыс. 297 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 57 тыс. 19 летальных исходов, выздоровело 2 млн 554 тыс. 340 человек.