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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

У 160 человек выявили COVID-19 в Тюменской области

Общество, 13:12 31 декабря 2020

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

У 160 человек подтвердилась коронавирусная инфекция в Тюменской области за сутки. Всего в России выявлено 27 тыс 747 новых случаев коронавируса в 85 регионах, сообщает федеральный оперативный штаб.

15% заболевших не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 593 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровело 28 тыс. 922 человека

Всего на сегодняшний день в России выявлено 3 млн 159 тыс. 297 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 57 тыс. 19 летальных исходов, выздоровело 2 млн 554 тыс. 340 человек.

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