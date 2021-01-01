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Мужчина с травмой бедра стал первым пациентом ОКБ № 2 в новом году

Общество, 13:23 01 января 2021

www.okb2-tmn.ru | Фото: www.okb2-tmn.ru

Первым обратившимся в новогоднюю ночь в Областную клиническую больницу № 2 стал пациент с травмой левого тазобедренного сустава. Он поскользнулся на улице, сообщает областной департамент здравоохранения.

Всего в приёмные отделения, включая травматологический пункт больницы, в ночь с 31 декабря по 1 января обратились 152 пациента. Из них в приемное отделение детского стационара - 42 пациента, взрослого - 14.

Основные поводы для обращения: травмы - 52% - от общего числа обратившихся, укусы животных - 6% и обморожения - 1%.

Травм при неправильном использовании пиротехнических изделий удалось избежать. Это значит, что тюменцы прислушались к советам об использовании лицензированных фейерверков и соблюдали технику безопасности.

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# здравоохранение , ОКБ №2

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