19 малышей открыли новый год в тюменских роддомах

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

19 малышей родились в Тюмени с полуночи до 14 часов 1 января, из них 12 - мальчики. Последней в уходящем году - 31 декабря в 23 часа 20 минут - родилась девочка в Перинатальном центре, первой стала тоже девочка - 1 января в 00 часов 20 минут в роддоме № 3, сообщает областной департамент здравоохранения.

Во втором роддоме в ушедшем году последней родилась девочка - в 22 часа 20 минут, а первым в 2 часа 30 минут появился мальчик. Всего уже 1 января здесь на свет появились два мальчика и одна девочка.

В третьем роддоме последней в 2021 году была девочка - в 20 часов 45 минут, и девочка же открыла новый 2021 – почти следом за боем курантов в 00 часов 20 минут. Всего 1 января на счету третьего роддома один мальчик и две девочки.

В Перинатальном центре 1 января уже родилось 13 детишек, из них девять мальчиков и четыре девочки. Последним малышом 31 декабря стала девочка в 23 часа 20 минут. А вот потом ночь была почти спокойной и в 4 часа 25 минут родилась еще одна принцесса.