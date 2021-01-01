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Александр Большунов стал вторым в спринте на "Тур де Ски"

Спорт, 17:57 01 января 2021

Федерация лыжных гонок | Фото: Федерация лыжных гонок

Российский лыжник Александр Большунов занял второе место в спринте свободными стилем на этапе "Тур де Ски", сообщает РИА "Новости".

Победу в гонке одержал итальянец Федерико Пеллегрино, который в финале показал время 3 минуты 8,44 секунды. Действующий победитель многодневки Большунов уступил ему 0,57 секунды. Третьим стал француз Ришар Жув (+2,53 секунды).

Многодневная гонка проходит в швейцарском Валь-Мюстаир.

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# Александр Большунов , лыжные гонки , Тур де Ски

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