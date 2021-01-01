Александр Большунов стал вторым в спринте на "Тур де Ски"
| Фото: Федерация лыжных гонок
Российский лыжник Александр Большунов занял второе место в спринте свободными стилем на этапе "Тур де Ски", сообщает РИА "Новости".
Победу в гонке одержал итальянец Федерико Пеллегрино, который в финале показал время 3 минуты 8,44 секунды. Действующий победитель многодневки Большунов уступил ему 0,57 секунды. Третьим стал француз Ришар Жув (+2,53 секунды).
Многодневная гонка проходит в швейцарском Валь-Мюстаир.