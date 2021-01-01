45 спортплощадок открыты для тюменцев в новогодние каникулы

| Фото: Спорт Тюмени для всех во ВКонтакте | Фото: Спорт Тюмени для всех во ВКонтакте

На 45 спортивных площадках можно будет играть в подвижные игры на свежем воздухе всей семьей в Тюмени в новогодние каникулы. Инструкторы по спорту проводят занятия по мини-футболу, зимнему волейболу, скандинавской ходьбе, хоккею и катанию на коньках, сообщает Тюменский городской многопрофильный центр.

Для горожан организуют рождественские турниры по хоккею и мини-футболу от центров "Пламя", "Вероника", "Олимпиец", новогодние "Веселые старты" и эстафеты, "Снежные бои" от спортивной школы № 1. Даже можно отметить Новый год в скандинавском стиле вместе с центром "Авангард", приняв участие в марафонах ходьбы.

В случае низкой температуры воздуха (ниже -20 градусов) уличные мероприятия и тренировки перенесут. Чтобы избежать недоразумений, нужно позвонить заранее по указанному в графике номеру телефона и уточнить расписание каждого конкретного инструктора по спорту.

Ознакомьтесь с расписаниями тренировок спорторганизаторов на сайте департамента по спорту и молодежной политике администрации города Тюмени, на портале "Тюмень – наш дом" в рубрике "Мой спортивный организатор", на сайте "Детки", в группе "Спорт Тюмени для всех" "В контакте". Здесь же принимаются и рассматриваются замечания, предложения и вопросы по деятельности спорторганизаторов.