Бесплатные пожарные извещатели установили многодетным семьям в Ембаево

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Бесплатными пожарными извещателями обеспечили несколько жилых домов, где проживают многодетные семьи, в Ембаевском муниципальном образовании Тюменского района, сообщает региональное управление МЧС России.

Инспекторы разъяснили гражданам принцип работы извещателей, а также напомнили о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности в быту, номера экстренных служб, вручили памятки о действиях в случае возникновения пожара.

Автономный пожарный извещатель – один из эффективных способов защиты жилых помещений от пожаров. Это специальный датчик, который в случае задымления предупредит об опасности громким звуковым сигналом, который может даже разбудить спящих людей.

Установка пожарных извещателей проводится бесплатно, в соответствии с адресными списками многодетных семей и социально-незащищенных групп населения, предоставляемых администрациями муниципальных образований.

Напоминаем, что сотрудники МЧС России при проведении подобных профилактических мероприятий должны быть в форменной одежде, иметь при себе служебное удостоверение.