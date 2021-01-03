Глава Минздрава оценил темпы вакцинации против COVID-19 в России

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Вакцинация от коронавируса в России идет очень активно. Прививки получили более 800 тысяч человек. Всего в регионы доставлено более 1,5 млн доз.

Об этом рассказал министр здравоохранения Михаил Мурашко, пишет РИА Новости.

Напомним, массовая вакцинация началась в стране в начале декабря. Вакцину разработали в Центре имени Н. Ф. Гамалеи совместно с РФПИ. В рамках пострегистрационного исследования он показал эффективность 91,4 % и был признан эффективным и безопасным в том числе для пожилых.

Как заявляют разработчики, иммунитет к коронавирусу окончательно формируется через три недели после второй инъекции.

Сертификат о пройденной вакцинации можно получить на портале госуслуг.