Омский аэропорт предложил авиарейс "в прошлое"
Министерство транспорта РФ
Авиарейс в прошлое предложил пассажирам омский аэропорт имени Карбышева, сообщает РИА Новости.
Рейс оказался новогодней шуткой. Как пояснили представители аэровокзала, он появился на табло для создания у пассажиров праздничного настроения.
Такую акцию аэропорт проводит впервые, а началось все в полночь 31 декабря, когда на табло аэропорта высвечивались данные о прибытии Деда Мороза.
Также 30 и 31 декабря для пассажиров с детьми работали новогодние стойки регистрации, где детям выдавали отдельный посадочный талон.