Омский аэропорт предложил авиарейс "в прошлое"

Министерство транспорта РФ Министерство транспорта РФ

Авиарейс в прошлое предложил пассажирам омский аэропорт имени Карбышева, сообщает РИА Новости.

Рейс оказался новогодней шуткой. Как пояснили представители аэровокзала, он появился на табло для создания у пассажиров праздничного настроения.

Такую акцию аэропорт проводит впервые, а началось все в полночь 31 декабря, когда на табло аэропорта высвечивались данные о прибытии Деда Мороза.

Также 30 и 31 декабря для пассажиров с детьми работали новогодние стойки регистрации, где детям выдавали отдельный посадочный талон.