  • 4 января 20214.01.2021понедельник
  • В Тюмени -18..-20 С 4 м/с ветер юго-восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Эксперты рассказали о новогодних поездках российских туристов

Общество, 09:21 04 января 2021

из группы центра "Воронинские горки" во ВКонтакте | Фото: из группы центра "Воронинские горки" во ВКонтакте

90% процентов российских туристов проводят праздничные дни в России. Об этом рассказали эксперты компании Aviasales, проанализировав данные бронирований пользователей, сообщает РИА Новости.

Традиционно в списке популярных для отдыха направлений лидируют Сочи, Махачкала, Симферополь, Минеральные Воды, Калининград, Краснодар и Санкт-Петербург. Средняя продолжительность поездки внутри страны — от пяти до семи дней.

Самые востребованный зарубежный маршрут — Турция, в которую путешественники летят в среднем на неделю. В Египте и ОАЭ отдыхающие проведут около десяти дней. В десятку популярных стран в этом году попала экзотическая Танзания, где туристы проводят в среднем 13 дней.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# путешествия , туризм

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
11:24 04.01.2021Лекции проекта "КонцептХаб" посетили более двухсот человек
10:11 04.01.2021Врачи пояснили, как правильно носить маску в мороз
09:21 04.01.2021Эксперты рассказали о новогодних поездках российских туристов
09:02 04.01.2021Диетолог рекомендует питаться правильно и рационально