Эксперты рассказали о новогодних поездках российских туристов

| Фото: из группы центра "Воронинские горки" во ВКонтакте | Фото: из группы центра "Воронинские горки" во ВКонтакте

90% процентов российских туристов проводят праздничные дни в России. Об этом рассказали эксперты компании Aviasales, проанализировав данные бронирований пользователей, сообщает РИА Новости.

Традиционно в списке популярных для отдыха направлений лидируют Сочи, Махачкала, Симферополь, Минеральные Воды, Калининград, Краснодар и Санкт-Петербург. Средняя продолжительность поездки внутри страны — от пяти до семи дней.

Самые востребованный зарубежный маршрут — Турция, в которую путешественники летят в среднем на неделю. В Египте и ОАЭ отдыхающие проведут около десяти дней. В десятку популярных стран в этом году попала экзотическая Танзания, где туристы проводят в среднем 13 дней.