Противопожарные рейды провели в Тюменском районе

| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области ВКонтакте | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области ВКонтакте

О правилах пожарной безопасности напомнили жителям Каменского муниципального образования сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы, комплексного центра обслуживания населения и полиции. Они посетили дома, где проживают многодетные семьи и семьи, попавшие в трудную жизненную ситуацию, сообщает ГУ МЧС России по Тюменской области.

Специалисты рассказали о действиях при возникновении экстренных ситуаций, сообщили номера вызова телефонов профильных служб.

С наступлением морозной погоды необходимо следить за состоянием отопительных приборов. Пожароопасным является печное отопление, при этом правила эксплуатации печей просты. Часто пожары происходят тогда, когда печи оставляют во время топки без наблюдения. Это случается из-за перекала, появления в кирпичной кладке трещин.

По словам специалистов, в домах, имеющих печное отопление, необходимо обратить внимание на выполнение требований пожарной безопасности как при устройстве печей, так и при их эксплуатации.