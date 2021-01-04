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Интересный и комфортный семейный отдых предлагает Тюменская область, считает Александр Моор

Общество, 16:05 04 января 2021

со страницы Александра Моора ВКонтакте | Фото: со страницы Александра Моора ВКонтакте

Удивительным краем, в котором есть множество возможностей для семейного отдыха и развлечений, назвал Тюменскую область губернатор Александр Моор.

В своих аккаунтах в Instagram, ВКонтакте и Одноклассниках он напомнил, что туристов ждут Тобольский кремль, Ялуторовский острог, многочисленные горячие источники, благодаря которым Тюмень называют термальной столицей России. По мнению главы региона, даже обычная прогулка на лыжах по зимнему лесу - огромное удовольствие.

"Я уверен, в дни новогодних каникул и мы с вами, и гости области по достоинству оценим богатейший туристический потенциал региона: безопасный, комфортный, познавательный и интересный", - отметил Александр Моор.

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# Александр Моор , семейный отдых

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