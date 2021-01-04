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РУСАДА расследует снятие тюменских биатлонистов в Ижевске после прибытия допинг-офицеров

Спорт, 15:30 04 января 2021

"Ижевская винтовка" ВКонтакте | Фото: "Ижевская винтовка" ВКонтакте

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) начало собственное расследование по факту массовых снятий с всероссийских соревнований "Ижевская винтовка" в конце декабря юниоров Тюменской области и юниорок Ханты-Мансийского автономного округа, сообщает РИА Новости.

"Ижевская винтовка" проходила с 22 по 27 декабря.

"РУСАДА проводило тестирование во время соревнований "Ижевская винтовка". Факт массового снятия был зафиксирован и передан в отдел расследований для проверки. Далее запускается ряд стандартных процедур, в частности, рассматривается необходимость целевого тестирования и других мер. Подробности проведения расследования в соответствии со стандартом не раскрываются, поскольку это может помешать его ходу и достоверности", - сообщила директор по коммуникациям РУСАДА Мария Маркова.

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# биатлон , РУСАДА

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