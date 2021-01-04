Школьники Тюменской области вернутся к очному образованию с 11 января

Режим дистанционного обучения для учащихся 6-10 классов закончится для всех школ Тюмени, Тобольска, Ишима, Ялуторовска, Заводоуковска и Тюменского района с 11 января. Решение принято с учетом положительной динамики по снижению числа заболевших школьников, сообщает региональный оперативный штаб.

За последние две недели 2020 года по сравнению с аналогичным предшествующим периодом заболеваемость COVID-19 в регионе среди школьников 12 - 17 лет снизилась в 1,5 раза, а среди школьников 7 - 11 лет - в 1,6 раза. Общая заболеваемость среди школьников уменьшилась на 62%.

"Дистанционное образование свою задачу выполнило, - отметил губернатор Тюменской области Александр Моор. - Переход к обычному режиму обучения - хорошая новость для родителей. Но при этом будет усилен контроль за соблюдением правил санитарно-эпидемиологической безопасности в образовательных учреждениях и мы будем точечно реагировать на случаи заболевания новой коронавирусной инфекцией".

Евгений Бабенко