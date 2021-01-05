Медики и пассажиры маршрутки пострадали в ДТП на перекрестке Профсоюзной в Тюмени

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Два сотрудника скорой помощи и двое пассажиров маршрутки пострадали в аварии на перекрестке ул. 50 лет Октября и Профсоюзная в Тюмени 5 января. Их доставили в ОКБ №2, рассказала пресс-секретарь регионального департамента здравоохранения Александра Малыгина.

"У сотрудников скорой помощи диагностированы ушибы мягких тканей головы и конечностей. После оказания помощи их направили на амбулаторное наблюдение. У еще одного участника ДТП – ушибы, ему рекомендовано амбулаторное наблюдение. У четвертого участника диагностирован перелом ребра и ушиб поясницы – госпитализация также не потребовалась", – уточнила она.

На момент аварии в машине скорой помощи находилась беременная женщина, она не пострадала, ее передали другой бригаде скорой помощи.

Сотрудники региональной Госавтоинспекции проводят административную проверку. Выясняется, кто из водителей нарушил правила проезда перекрестка.

Инна Пахомова