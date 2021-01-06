Тюменским медикам вручили награды за работу в пандемию

| Фото: ТРО партии "Единая Россия" | Фото: ТРО партии "Единая Россия"

Медицинским работникам вручили награды за работу в условиях пандемии. По информации ТРО партии "Единая Россия", первые в 2021 году почетные грамоты Тюменской областной думы получили заведующий инфекционным госпиталем на базе перинатального центра, врач акушер-гинеколог Роман Марченко и старшая медсестра поликлиники ОКБ №2 Татьяна Друганова.

Награды вручил первый заместитель председателя облдумы, секретарь регионального отделения партии Андрей Артюхов.

"Пандемия изменила жизни всех людей, но особенно – тех, кто трудится в медицине. Вам пришлось оперативно выстраивать работу в новых условиях, отдавать все силы и время помощи другим, забывая о себе. Благодарю вас за самоотверженность и преданность делу", — отметил он.

В мае 2020 года на базе одного из корпусов перинатального центра открыли особый моногоспиталь. Здесь под медицинским контролем находятся будущие мамы с Covid-19 и подозрением на эту инфекцию.

Роман Марченко возглавляет акушерское физиологическое отделение четыре года, но признается, что даже с таким опытом перестроить работу было непросто.

"Главная задача нашего госпиталя – мониторить состояние мам и еще нерожденных малышей. Мировая медицина ничего не знает о том, как инфекция может повлиять на внутриутробное развитие ребенка. Поэтому мы внимательно следим за течением беременности, наблюдаем за состоянием детей, чтобы в любой момент быстро оказать помощь", – рассказал врач.

Сейчас в госпитале 28 пациенток, корпус переоборудован так, что каждая беременная лежит в отдельной палате. Сразу после появления на свет малышам обязательно делают тесты: пока все дети в госпитале рождались здоровыми.

Андрей Артюхов отметил, что еще в апреле 2020 года члены фракции "Единая Россия" решили поддержать медицинских работников наградами облдумы, и врученные почетные грамоты дают льготы после выхода на пенсию – в первую очередь, по оплате жилья, услуг ЖКХ и другие.