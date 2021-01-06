В Голышманово проходят рейды в жилом секторе

| Фото: МЧС Тюменской области | Фото: МЧС Тюменской области

С первых дней 2021 года в Голышмановском городском округе проходят профилактические рейды по местам проживания многодетных семей и пожилых людей, сообщает МЧС Тюменской области.

Инспекторы государственного пожарного надзора совместно с представителями социальной службы и полиции напоминают жителям района о важности соблюдения правил пожарной безопасности.

Земляков предупреждают о необходимости соблюдения правил обращения с источниками открытого огня, проверяют наличие пожарных извещателей и работу этих устройств, особое внимание уделяют печному отоплению.

Всем вручены информационные памятки о правилах эксплуатации печей и дымоходов.