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Тюменскому ветерану вручили медаль "За отвагу"

Общество, 14:17 06 января 2021

Минобороны РФ | Фото: Минобороны РФ

Медаль "За отвагу" вручили 94-летнему ветерану Великой Отечественной войны Николаю Щеткову, проживающему в Тюменской области, сообщает Министерство обороны Российской Федерации.

Награду ветерану вручил командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Александр Лапин в формате видео-конференц-связи.

"Хочу пожелать в новом году крепкого здоровья, чтобы оно позволило и дальше и детишкам, молодежи, сегодняшний офицерам, солдатам, учиться вашему великому подвигу. Подвигу защищать нашу великую Родину, наше дорогое Отечество. От всей души поздравляю вас боевой наградой" - отметил генерал-полковник Александр Лапин.

Николай Щетков был призван на фронт в ноябре 1943 года. После школы снайперов воевал в составе одной из дивизий 3-го Белорусского фронта.

В 1944 году во время наступательной операции "Багратион" по освобождению Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков был тяжело ранен, отражая контратаки противника, за что был представлен к медали "За отвагу".

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# ветераны , награды

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