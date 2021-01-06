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Рождественское богослужение из Софийско-Успенского собора покажут в прямом эфире

Общество, 16:46 06 января 2021

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Рождественское богослужение в ночь с 6 на 7 января будет транслироваться из Тобольска, сообщает пресс-служба Тобольской митрополии.

Праздничное рождественское богослужение из Софийско-Успенского собора Тобольского кремля будет транслироваться в прямом эфире на территории Тюменской области​ на телеканалах "Россия 1" и "Россия 24" с 23 часов 40 минут 6 января до 00 часов 55 минут 7 января.

Богослужение возглавит митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий.​ Трансляцию предварит фильм о 30-летнем пути возрождения Тобольско-Тюменской епархии.​

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# рождество , трансляции

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