В Тобольске выбрали название нового катка на Базарной площади

| фото администрации Тобольска | фото администрации Тобольска

Новый каток на Базарной площади в Тобольске будет носить название "Пятницкий". Решение было принято по итогам конкурса и публичного голосования, сообщает городская администрация.

Награждение автора самого лучшего названия состоялось в рамках Рождественских гуляний. Благодарность и сертификат за победу тоболяку Андрею Баранову вручил глава города Максим Афанасьев. Он также наградил представителей организаций, которые трудились над созданием нового исторического центра города.

Отметим, 7 января на площади работали интерактивные площадки для детей и взрослых. Здесь можно было поучаствовать в зимней эстафете, покататься на санках, узнать о забавах прошлого и "побиться" подушками. Также работали аниматоры и резиденция Деда Мороза.

В ярмарочных домиках расположилась рождественская ярмарка. На сцене прошел рождественский концерт. В это же время на площади проходил фестиваль креативных санок "ЧудеСани". На территории также работал каток с бесплатным прокатом инвентаря.