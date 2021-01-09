Стали известны планы Минобороны РФ по перевооружению ВКС

| Фото: Минобороны РФ | Фото: Минобороны РФ

О планах по перевооружению Воздушно-космических войск в 2021 году рассказала пресс-служба Минобороны РФ.

Как пишет РИА Новости, в этом году ВКС перевооружат первый полк на новейшие зенитно-ракетные комплексы С-350 "Витязь", а также получат два новых полковых комплекта систем ПВО С-400 и комплексов "Панцирь-С".

В ведомстве напомнили, что в 2020 году в Воздушно-космические войска поступило на вооружение четыре полковых комплекта С-400 и 24 "Панциря-С". Их поставили в подразделения противовоздушной обороны, дислоцированные в Свердловской, Самарской и Южно-Сахалинской областях. Также в прошлом году для обучения специалистов зенитных ракетных войск в учебный центр ЗРВ в Ленинградской области поставили первый комплекс С-350.

Как ранее заявляли в Вооруженных силах России, поступление С-350 на вооружение повысит эффективность борьбы с крылатыми ракетами в 2-2,5 раза. Система идет на замену С-300ПС с ракетами типа В55Р, она способна уничтожать воздушные цели на дальностях более 120 км и на высотах более 30 км. Время приведения комплекса в боевую готовность с марша не превышает 5 минут. В боекомплект комплекса входят ракеты средней дальности, используемые в С-400, и ракеты малой дальности.

Первая С-350 размещена в Ленинградской области, до 2028 года армия получит 144 пусковые установки системы "Витязь".