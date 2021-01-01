Девять медработников переехали в села по программе "Земский доктор"

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Четыре врача и пять фельдшеров фельдшерско-акушерских пунктов привлекла Областная больница №4 по программе "Земский доктор", сообщает пресс-служба учреждения.

"Программа заметно помогает решать вопрос обеспечения сельских территорий не только врачами-терапевтами, но и узкими специалистами. В этом году благодаря "Земскому доктору" нам удалось закрыть имеющиеся вакансии врача-акушера-гинеколога в Викуловской больнице и врача-анестезиолога в Бердюжской. Сейчас достаточно сложно найти специалистов, которые бы хотели переехать из города в село. Хотя помимо финансовой помощи мы готовы предоставить еще и служебное жилье", - рассказал главный врач ОБ №4 Вячеслав Афанасьев.

Сельские врачи в рамках программы получили по одному миллиону рублей, фельдшеры - по 500 тысяч рублей, а работающие на отдаленных территориях – по 750 тысяч рублей. Этими средствами сельские врачи могут распоряжаться по своему усмотрению.