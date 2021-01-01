  • 10 января 202110.01.2021воскресенье
  • USD73,8757
    EUR90,7932
  • В Тюмени -20..-22 С 4 м/с ветер северо-восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Девять медработников переехали в села по программе "Земский доктор"

Общество, 18:49 10 января 2021

admtyumen.ru

Четыре врача и пять фельдшеров фельдшерско-акушерских пунктов привлекла Областная больница №4 по программе "Земский доктор", сообщает пресс-служба учреждения.

"Программа заметно помогает решать вопрос обеспечения сельских территорий не только врачами-терапевтами, но и узкими специалистами. В этом году благодаря "Земскому доктору" нам удалось закрыть имеющиеся вакансии врача-акушера-гинеколога в Викуловской больнице и врача-анестезиолога в Бердюжской. Сейчас достаточно сложно найти специалистов, которые бы хотели переехать из города в село. Хотя помимо финансовой помощи мы готовы предоставить еще и служебное жилье", - рассказал главный врач ОБ №4 Вячеслав Афанасьев.

Сельские врачи в рамках программы получили по одному миллиону рублей, фельдшеры - по 500 тысяч рублей, а работающие на отдаленных территориях – по 750 тысяч рублей. Этими средствами сельские врачи могут распоряжаться по своему усмотрению.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:49 10.01.2021Девять медработников переехали в села по программе "Земский доктор"
18:20 10.01.2021Кинокритики признали "Землю кочевников" лучшим фильмом прошлого года
16:36 10.01.2021Психологи рассказали, как преодолеть постпраздничный синдром
15:32 10.01.2021Специалисты центра "Семья" помогают тюменским родителям решать конфликты