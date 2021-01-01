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Водителей начнут штрафовать за неоплату проезда по платной дороге

Общество, 11:15 10 января 2021

Росавтодор ВКонтакте | Фото: Росавтодор ВКонтакте

Федеральный закон, вводящий штрафы за неоплату проезда по платной автодороге, вступил в силу в России, сообщает РИА Новости.

Законопроект опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. За подобное нарушение вводится штраф для водителей легковых автомобилей — в размере 1,5 тыс. рублей, для водителей автобусов и грузовиков — в размере 5 тыс. рублей.

Кроме того, нарушители, оплатившие штраф не позднее 20 дней со дня вынесения постановления по делу об административном правонарушении, освобождаются от ответственности, а дело о нарушении прекращается.

Если нарушение зафиксировали средствами фото- и видеофиксации несколько раз за сутки, то владелец транспортного средства не будет привлекаться к ответственности за второй и последующие случаи в течение суток.

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# трассы , штрафы

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