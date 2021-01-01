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В Тюмени детские кружки вышли с дистанционки

Общество, 11:24 11 января 2021

Дворец "Пионер" ВКонтакте | Фото: Дворец "Пионер" ВКонтакте

Занятия в очном формате возобновились во Дворце "Пионер" с 11 января. Учебный процесс организован с соблюдением мер безопасности, сообщает учреждение.

Производится термометрия и обработка рук антисептическим средством на входе, регулярное проветривание помещений, влажная обработка поверхностей. Преподаватели и сотрудники учреждения используют индивидуальные средства защиты.

Чтобы не допустить большого скопления людей в помещении, будет организовано разведение потоков детей. Дети старше 7 лет и родители не смогут находиться во Дворце во время занятий. Детей младше 7 лет на кружки может сопровождать один из родителей или законный представитель.

Актуальное расписание следует уточнять у педагогов.

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# Дворец Пионер , коронавирус

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