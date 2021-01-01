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Тюменца задержали за кражу смартфона в кафе

Происшествия, 10:07 11 января 2021

mvdmedia.ru | Фото: mvdmedia.ru

С заявлением о краже мобильного телефона в тюменскую полицию обратилась местная жительница. Стражи правопорядка задержали 48-летнего подозреваемого, сообщает городское УМВД.

Сотрудники полиции выяснили, что кража произошла в кафе. Мужчина воспользовался невнимательностью одной из посетительниц заведения и похитил со стола смартфон стоимостью около 10 тыс. рублей. Позже он сдал телефон в комиссионный магазин.

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. Злоумышленник находится под подпиской о невыезде.

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# кража , уголовное дело

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