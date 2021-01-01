В Тюменской области продолжаются противопожарные проверки жилья

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Более 38 тыс. домов посетили в период новогодних праздников работники социальных служб совместно с полицией и МЧС для профилактики пожаров.

Подомовые обходы граждан из группы риска, проживающих в домах с печным и газовым отоплением начались в Тюменской области накануне новогодних каникул. С 25 декабря 2020 года по 9 января 2021 в рамках проведенных межведомственными бригадами подомовых обходов количество выходов к гражданам составило более 112 тыс. Эта работа, сообщает оперативный штаб Тюменской области, продолжается.

Материальную помощь на ремонт печей и замену электропроводки получили более 6 тыс. семей. За счет бюджета в частных жилых домах, где проживают люди и семьи из групп риска, установили 18 тыс. противопожарных датчиков-извещателей.

Расходы областного бюджета на эти цели превысили 83 млн рублей.