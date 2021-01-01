Три пешехода попали под колеса на дорогах Тюменской области

| Фото: ГИБДД Тюменской области (архив) | Фото: ГИБДД Тюменской области (архив)

Двое взрослых и один ребенок пострадали на дорогах Тюменской области 10 января.

В 15 часов 45 минут в районе дома №57а на ул. Холодильная под колеса Skoda Octavia попала женщина 1961 г. р., переходившая дорогу вне пешеходного перехода.

У дома №60 на ул.Тимофея Чаркова в 16 часов 30 минут водитель автомобиля Hyundai сбил мужчину 1991 г. р. У него диагностированы легкие травмы.

"По предварительным данным, он переходил дорогу вне пешеходного перехода", – рассказала корреспонденту "Тюменской линии" начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения областного управления ГИБДД Анжела Борисова.

В дер. Второсалинская Вагайского района пострадал юный пешеход. В районе дома №20 на ул. Центральная водитель автомобиля Mazda сбил мальчика. По предварительным данным, ребенок перебегал дорогу вне пешеходного перехода. Медики диагностировали у него травму носа и ушибы.

Инна Пахомова