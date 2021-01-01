"Прогулки" по тихим дворикам ожидают гостей ялуторовского музея

| Фото: Ялуторовский музейный комплекс | Фото: Ялуторовский музейный комплекс

Выставка "Тихие дворики" откроется в Ялуторовском краеведческом музее 22 января.

На полотнах таких художников, как: А. П. Митинский, А. И. Мурычев, И. П. Котовщиков, Б. И. Паромов, Е. В. Ушаков будут представлены тихие дворики и улочки, домики и скверы старой Тюмени и Ялуторовска, сообщает городской музейный комплекс.

Через художественные образы мастера живописи и графики признаются в любви к своему городу и, словно, дают возможность зрителю мысленно прогуляться по уютным улочкам. В их произведениях милые и тихие дворики наполнены то чарующей тишиной, то живостью и многоголосьем.

Всего на выставке будут экспонироваться свыше двадцати работ.

Телефон для справок 8 (34535) 2-01-94; 3-16-58.

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