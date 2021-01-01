О ялуторовских защитниках блокадного Ленинграда расскажут музейщики

Закревский Андрей Яковлевич с боевыми товарищами в районе Чёрной речки во время передышки между боями за Ленинград. 1943 г. Закревский А. Я. во 2-м ряду 2-й слева (в шинели, накинутой на плечи). | Фото: Ялуторовский музейный комплекс Закревский Андрей Яковлевич с боевыми товарищами в районе Чёрной речки во время передышки между боями за Ленинград. 1943 г. Закревский А. Я. во 2-м ряду 2-й слева (в шинели, накинутой на плечи). | Фото: Ялуторовский музейный комплекс

О земляках, защищавших северную столицу, расскажут на уроках "Дни и ночи блокадного Ленинграда" сотрудники музея "Торговые ряды" в Ялуторовске с 19 по 31 января.

На познавательные встречи приглашают школьников и студентов учебных заведений города.

Урок посвящен беспримерному подвигу ленинградцев, сообщает Ялуторовский музейный комплекс и напоминает, что 27 января 1944 года в Ленинграде был запущен торжественный салют в честь освобождения города от вражеской блокады. Этот день не забудется никогда. Как не забудутся 900 дней и ночей канонады, взрывов снарядов, разрушения жилых домов, зданий, голод и холод, принесшие гибель сотням тысяч юных и пожилых ленинградцев. Город выстоял, мужественно сражаясь, и победил.

Защитниками северной столицы были и наши земляки, среди них – Мефодий Антонович Симаков, Андрей Яковлевич Закревский.

Телефоны для справок: 8 (34535) 3-27-50; 2-01-94.

Возрастная категория: 12+