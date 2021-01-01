  • 11 января 202111.01.2021понедельник
  • USD73,8757
    EUR90,7932
  • В Тюмени -24..-26 С 5 м/с ветер северо-восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Освободившийся из колонии житель Увата стал фигурантом двух уголовных дел

Происшествия, 18:45 11 января 2021

prokhmao.ru | Фото: prokhmao.ru

Освободившийся из мест лишения свободы житель Увата совершил новое преступление. Мужчина совершил грабеж и угрожал убийством бывшей сожительнице, сообщает УМВД Тюменской области.

Как установили сотрудники полиции, селянин направился к 53-летней женщине, с которой ранее сожительствовал. Он узнал, что теперь та проживает с другим мужчиной. Выясняя отношения с соперником, подозреваемый несколько раз ударил потерпевшего и забрал у него телефон.

Через несколько дней подозреваемый в состоянии алкогольного опьянения вновь направился к бывшей сожительнице. Схватив кухонный нож начал угрожать женщине убийством. Потерпевшей удалось выбежать из дома и вызвать полицию.

Возбуждены уголовные дела по статьям "Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью" и "Грабеж". Санкции статей предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы от двух до семи лет.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# грабеж , Уват , уголовное дело , угроза убийством

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:07 11.01.2021Одиннадцать тонн контрафактного алкоголя изъяли в Сургуте
18:45 11.01.2021Освободившийся из колонии житель Увата стал фигурантом двух уголовных дел
17:48 11.01.2021В аэропорту Челябинска проверят инцидент, где женщина ударила по голове дочь сумкой с посудой
17:33 11.01.2021В Тюмени хозяйке пансионата, в котором погибли люди, предъявили обвинение