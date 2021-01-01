Освободившийся из колонии житель Увата стал фигурантом двух уголовных дел

| Фото: prokhmao.ru | Фото: prokhmao.ru

Освободившийся из мест лишения свободы житель Увата совершил новое преступление. Мужчина совершил грабеж и угрожал убийством бывшей сожительнице, сообщает УМВД Тюменской области.

Как установили сотрудники полиции, селянин направился к 53-летней женщине, с которой ранее сожительствовал. Он узнал, что теперь та проживает с другим мужчиной. Выясняя отношения с соперником, подозреваемый несколько раз ударил потерпевшего и забрал у него телефон.

Через несколько дней подозреваемый в состоянии алкогольного опьянения вновь направился к бывшей сожительнице. Схватив кухонный нож начал угрожать женщине убийством. Потерпевшей удалось выбежать из дома и вызвать полицию.

Возбуждены уголовные дела по статьям "Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью" и "Грабеж". Санкции статей предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы от двух до семи лет.