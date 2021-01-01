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Забайкалец покусал полицейского в тюменском аэропорту

Происшествия, 10:56 12 января 2021

Уральское СУТ СК России во ВКонтакте | Фото: Уральское СУТ СК России во ВКонтакте

Уголовное дело в отношении жителя Забайкальского края, укусившего полицейского в аэропорту Рощино в Тюмени, возбудили в Уральском следственном управлении на транспорте Следственного комитета России, сообщает ведомство.

Фигуранту инкриминируется ч. 1 ст. 318 УК РФ - применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти.

По версии следствия, вечером 31 декабря 2020 года ранее судимый 35-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения в аэропорту Рощино, нарушал общественный порядок. Сотрудники транспортной полиции предложили дебоширу проследовать для составления административного протокола в дежурную часть. Забайкалец, несогласный с действиями полицейского, нанес ему несколько ударов и укусил за руку.

Следователи осмотрели место происшествия, допросили сотрудников транспортной полиции, назначили судебно-медицинскую экспертизу для определения наличия и тяжести телесных повреждений у пострадавшего. Расследование уголовного дела продолжается.

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# аэропорт Рощино , следственный комитет , транспортная полиция

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