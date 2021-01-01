Школьники Тюменского района активно осваивают санитарное волонтерство

из архива Областной больницы № 19 из архива Областной больницы № 19

20 ребят составляют костяк волонтерского отряда при Областной больнице № 19 "Спутник здоровья" в Тюменском районе. Они проводят профилактические квесты, мастер-классы, акции "Берегите зубки", "Стоп-грипп", рассказывают о точечном массаже, принципах здорового питания.

С 2017 года охват учащихся санитарным просвещением вырос в пять раз. За 2019 и 2020 годы 26 выпускников каскаринской школы, которые состояли в волонтерском отряде, выбрали медицину в качестве будущей профессии.

Как рассказала куратор отряда, медсестра Каскаринской врачебной амбулатории Наталья Синицына, такая форма взаимодействия повышает степень усвоения информации до 75%. Всего волонтеры провели 152 мероприятия общей продолжительностью боле тысячи часов. Участие в них приняли около 9 тыс. 500 человек.

Такой метод работы одобрили на XX конгрессе педиатров России и VIII форуме детских медсестер. По мнению заслуженного врача РФ и главного научного сотрудника Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей Андрея Модестова, это чрезвычайно важный опыт, поскольку эффективно "пересадить" модель профилактической деятельности крупных центров на работу медицинской сестры в сельской местности удается не всегда.

После такой оценки отряд "Спутник здоровья" получил официальный статус и стал первым детским санитарным объединением на юге Тюменской области, а после присоединился ко Всероссийскому движению "Волонтеры-медики". В 2019 году "Спутник здоровья" вошел в Топ-100 лучших школьных отрядов волонтеров-медиков России.

"Дети обучают не только сверстников, но и взрослых жителей села – раздают памятки, проводят мастер-классы для учителей и работников предприятий, читают в каскаринской библиотеке и службе краткосрочной социальной реабилитации несовершеннолетних лекции о вредных привычках, доносят важные сведения в интересной форме. При этом школьники чувствуют свою значимость в общественной жизни села, что важно для их становления и взросления", - считает Наталья Синицына.

Сотрудничают ребята и со сверстниками из других школ, проводят совместные мероприятия. Также у отряда есть своя группа во Вконтакте, где они рассказывают о своей работе и делятся полезной информацией.