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Фотовыставка расскажет о возрождении Сретенского собора в Ялуторовске

Общество, 08:05 18 января 2021

Ялуторовский музейный комплекс | Фото: Ялуторовский музейный комплекс

Выставка "Дорога к храму" откроется в ялуторовском музее "Торговые ряды" 19 января.

Экспозиция посвящена десятой годовщине освящения возрожденного Сретенского собора в городе. Увидеть фотографии того памятного дня, а также редкие снимки – от закладки камня на месте, где некогда возвышался величественный белокаменный собор, до окончания восстановления православной святыни, предлагается всем желающим бесплатно.

Как сообщает Ялуторовский музейный комплекс, посетители выставки смогут углубить свои знания по истории Сретенского собора, настоятелем которого в середине XIX века был Стефан Знаменский, канонизированный Русской православной церковью в лике праведных.

Телефоны для справок: 8 (34535) 3-27-50, 2-01-94.

Возрастная категория: 0+

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# выставка-ярмарка , Русская православная церковь , Ялуторовский музейный комплекс

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