Тоболяк присвоил велосипед соседа по подъезду

| Фото: УМВД РФ по Тюменской области | Фото: УМВД РФ по Тюменской области

Подозреваемого в краже велосипеда задержали сотрудники уголовного розыска тобольской полиции. Владелец оставил двухколесный транспорт в подъезде на время ремонта в квартире, сообщает УМВД РФ по Тюменской области.

Сотрудники уголовного розыска установили, что к краже причастен сосед хозяина, проживающий в этом же подъезде. 41-летний подозреваемый свою вину признал. По его словам, он подумал, что велосипед выставили в подъезд как ненужный. Похищенный транспорт мужчина отвез в гараж и хотел использовать в личных целях.

В настоящее время велосипед изъят и будет возвращен законному владельцу. Возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.