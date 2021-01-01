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В Ишиме установили рекордсменов среди свиноматок и хряков

Экономика, 14:03 12 января 2021

агрохолдинг "Юбилейный" | Фото: агрохолдинг "Юбилейный"

Самых плодовитых свиноматок и хряков-рекордсменов по итогам 2020 года назвал агрохолдинг "Юбилейный". В золотой фонд селекционно-гибридного центра предприятия вошли животные трех пород.

Лидерами породы крупная белая стали хряк по кличке Йорк и свиноматка Дафна, рекордсменами среди ландрасов - Лидер и Линда, у дюрков пальму первенства взяли Дубок и Донна. Чемпионам подарили фотосессию, в которой они участвовали с большим любопытством и охотой, отмечают сотрудники предприятия.

По словам генерального директора агрохолдинга Сергея Мамонтова, селекция – основа эффективности работы свинокомплекса и компании в целом, поскольку на предприятии замкнутый производственный цикл.

"Наши генетики выявляют наиболее продуктивных животных, основываясь на абсолютно конкретных, научных показателях. Функция селекционно-гибридного центра состоит в выявлении наиболее сильных особей чистопородного поголовья. При скрещивании эти животные дают потомство, которое также становится родителями или формирует товарное поголовье", - рассказал Сергей Мамонтов.

Он пояснил, что лучших родителей выбирают по совокупности показателей: мясных и воспроизводства. Например, свиноматки должны весить не менее 100 кг, иметь определенную толщину шпика, а также воспроизводить от 10 до 16 поросят за опорос.

агрохолдинг "Юбилейный" | Фото: агрохолдинг "Юбилейный"

Инна Кондрашкина

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# агрохолдинг Юбилейный , Ишим , Ишимский район , свинокомплекс , Сергей Мамонтов

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