В Ишиме установили рекордсменов среди свиноматок и хряков

| Фото: агрохолдинг "Юбилейный" | Фото: агрохолдинг "Юбилейный"

Самых плодовитых свиноматок и хряков-рекордсменов по итогам 2020 года назвал агрохолдинг "Юбилейный". В золотой фонд селекционно-гибридного центра предприятия вошли животные трех пород.

Лидерами породы крупная белая стали хряк по кличке Йорк и свиноматка Дафна, рекордсменами среди ландрасов - Лидер и Линда, у дюрков пальму первенства взяли Дубок и Донна. Чемпионам подарили фотосессию, в которой они участвовали с большим любопытством и охотой, отмечают сотрудники предприятия.

По словам генерального директора агрохолдинга Сергея Мамонтова, селекция – основа эффективности работы свинокомплекса и компании в целом, поскольку на предприятии замкнутый производственный цикл.

"Наши генетики выявляют наиболее продуктивных животных, основываясь на абсолютно конкретных, научных показателях. Функция селекционно-гибридного центра состоит в выявлении наиболее сильных особей чистопородного поголовья. При скрещивании эти животные дают потомство, которое также становится родителями или формирует товарное поголовье", - рассказал Сергей Мамонтов.

Он пояснил, что лучших родителей выбирают по совокупности показателей: мясных и воспроизводства. Например, свиноматки должны весить не менее 100 кг, иметь определенную толщину шпика, а также воспроизводить от 10 до 16 поросят за опорос.

| Фото: агрохолдинг "Юбилейный" | Фото: агрохолдинг "Юбилейный"

Инна Кондрашкина